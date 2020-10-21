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Минздрав Башкирии объяснил «беременность» в документах у мужчины из Уфы

Указание о «беременности» в медицинских документах у мужчины, который лежал в больнице в Уфе, поставили из-за «технической ошибки» при оформлении документов. Об этом говорится в сообщении Минздрава Башкирии, передает «Башинформ».

В ведомстве заявили, что «все причастные выявлены», а с пациентом «провели беседу».

О том, что ему указали «беременность» в медицинских документах, житель Уфы Салават Асхатов рассказал на своей странице «ВКонтакте». По его словам, он заболел «обычной ОРВИ», «через день дало осложнение на острый бронхит» и пансинусит. В итоге его госпитализировали в Клиническую больницу города Уфы № 21.

Житель Уфы далее каждый день рассказывал о своем лечении, выкладывая фотографии из больницы. Однако на пятый день он посмотрел свою историю болезни, где в разделе «Анамнез заболевания», указано, что житель считает себя больным 5-7 дней, «связывает с переохлаждением, перенесенной вирусной инфекцией, лечил зуб». Также там указано: «Амбулаторно не лечилась, со слов пациентки — беременность».

В Минздраве Башкирии указали, в свою очередь, что «в данном листе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию еще не проверенной заведующим истории болезни».

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