В Чите неизвестные похитили трубу для подачи кислорода больным COVID-19

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В городской больнице Читы № 1 неизвестные украли медную трубу для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером 19 октября. Так, в 19:30 (13:30 мск) аппараты ИВЛ подали сигнал о падении давления в системе подачи кислорода. Специалисты выявили утечку кислорода.

«Было похищено порядка 13 м медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развернуто 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке», — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Анны Шангиной, врачам удалось своевременно перевести пять пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, в реанимацию другого корпуса. В результате происшествия никто не пострадал.