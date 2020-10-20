У сыгравшего в «Большом Лебовски» актера Джеффа Бриджеса обнаружили рак

Джефф Бриджес (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

У американского актера Джеффа Бриджеса обнаружили рак. Об этом он сообщил в Twitter.

«У меня обнаружили лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что со мной работает отличная команда врачей и прогноз хороший», — написал он.

Бриджес добавил, что уже начал курс лечения, и пообещал держать в курсе его выздоровления.

Актер выразил благодарность своей семье и друзьям за любовь и поддержку, а также поблагодарил поклонников за молитвы и добрые пожелания.

Фильмография Джеффа Бриджеса насчитывает около 100 фильмов, в том числе «Большой Лебовски», «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит», «Железная схватка».