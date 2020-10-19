Памятник Марку Захарову открыли в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Открытие памятника Марку Захарову состоялось в понедельник на Новодевичьем кладбище, сообщает сайт театра «Ленком Марка Захарова».

На торжественной церемонии присутствовали коллеги и друзья режиссера: артисты Ленкома Инна Чурикова, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Александр Лазарев, Сергей Степанченко, Анна Большова, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Глеб Панфилов и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Памятник скульптора Александра Рукавишникова представляет собой крест и приоткрытый занавес в цветах театрального зала Ленкома.

Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Олега Табакова, Галины Волчек и Георгия Данелии. Театру Ленком, которым Марк Захаров руководил 46 лет, 21 ноября 2019 года было присвоено его имя.