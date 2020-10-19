Умер писатель Владимир Шпаков

Российский писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель оргкомитета фестиваля, поэтесса Галина Илюхина.

«Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом», — написала она.

Другие подробности о смерти писателя не приводятся.

Владимир Шпаков — прозаик, драматург, критик. Родился 10 января 1960 года в Брянске. В 1977 году переехал из Брянска в Ленинград, где в 1983 году окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1995 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С 2003 по 2007 годы работал заведующим отделом прозы журнала «Нева».

Шпаков был автором восьми книг, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Он состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей, являлся членом Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Занимал должность главного редактора литературного журнала «Зинзивер», а также был членов оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты».