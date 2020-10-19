WSJ узнала о визите в Дамаск представителя США для переговоров с властями

Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в текущем году летал в Дамаск, где он провел встречу с представителями действующей сирийской власти. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа и других людей, знакомых с переговорами.

По данным издания, Пейтел летал в Дамаск для того, чтобы добиться освобождения двух американцев, которые, как считается, удерживаются президентом Башаром Асадом.

При этом должностные лица отказались сообщить, с кем именно встречался Пейтел.

Как отмечается в публикации, последние встречи между представителями Белого дома и официальными сирийскими лицами состоялись в 2010 году.

Американские чиновники выразили надежду на то, что благодаря переговорам с сирийскими властями удастся освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в Сирии в 2012 году, а также терапевта Мехмеда Камальмаза, пропавшего в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте.

По данным WSJ, в настоящее время сирийским правительством удерживаются еще четыре американских гражданина, однако об их делах мало, что известно.

Как сообщили изданию люди, информированные о ходе встреч, переговоры американской стороны с сирийскими властями не сильно продвинулись.

Представитель Госдепартамента отказалась от комментариев. Представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии.

США разорвали дипломатические отношения с Сирией в 2012 году.