В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

Следователи задержали в Дагестане мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в 2018 году. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК России.

По версии следствия, 29 июля 2018 года около 11:00 восьмилетняя девочка вышла из дома, расположенного по улице Генерала Омарова в городе Каспийске, а затем пропала без вести. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 9 сентября 2018 года в сточной канаве возле дома № 53 по улице Ленина.

Подозреваемым оказался житель Каспийска 1984 года рождения. Он сознался в убийстве и дал признательные показания на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и п. «б» ч. 4 ст. 131(«Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.