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Общество ,  
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Умер глава администрации Ялты

Иван Имгрунт
Иван Имгрунт (Фото: yalta.rk.gov.ru)

Скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом РБК сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма, однако причину смерти не пояснили. Еще один представитель правительства подтвердил, что глава Ялты скончался, но пояснил, что о причинах ему неизвестно.

Также смерть Имгрунта РБК подтвердили в администрации Ялты.

«Сегодня на 59-м году жизни безвременно ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрунт», — передали в пресс-службе.

Как сообщает «КрымИнформ» со ссылкой на источники в ближайшем окружении Имгрунта, глава администрации умер от осложнений хронического заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Источник уточнил, что Имгрунт умер из-за тромбоза.

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. По образованию юрист, работал в органах прокуратуры. С 2000 по 2017 год был главой муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае. Позже перешел на работу в Крым. С февраля 2019-го по май 2019 года был помощником председателя совета министров Республики Крым. С 6 ноября 2019 года возглавил администрацию Ялты.

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