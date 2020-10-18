Умер писатель Алексей Михеев

Алексей Михеев (Фото: Российский государственный музыкальный телерадиоцентр)

Умер бывший главный редактор журнала «Иностранная литература» Алексей Михеев, сообщил РБК нынешний главред Александр Ливергант.

«Насколько я знаю, это произошло позавчера вечером. Он был сердечником, еще лет 15 назад у него случился тяжелый инфаркт, после этого он страдал от проблем с сердцем. Мы очень сожалеем и в ближайшем номере журнала обязательно напишем некролог», — сказал он. О смерти Михеева также сообщила «Российская газета», с которой он сотрудничал.

Михеев возглавлял литературные журналы «Дружба народов» и «Иностранная литература». Работал в Министерстве культуры, в Академии наук, преподавал в РГГУ и вел литературную программу «Лит-парад» на радиостанции «Эхо Москвы». Входил в жюри премии «Большая книга».

Михеев — автор таких книг, как «Meaning and Categorization», «А. и Б. сидели на трубе: Перевод с советского», «Чтение по буквам. Роман-альбом», «Словарь Россия. Russia. Для туристов и не только».