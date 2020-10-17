В Мичуринске на 82-м году жизни умерла праправнучка Александра Пушкина

Галина Усова (Фото: mgau.ru)

Праправнучка русского поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова умерла на 82-м году жизни в городе Мичуринске Тамбовской области, где она долгие годы жила и работала. Об этом сообщается на сайте Мичуринского государственного аграрного университета.

«Перестало биться сердце праправнучки великого русского поэта А. С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете», — говорится в сообщении.

В вузе добавили, что прощание с Утесовой состоится 18 октября в 10:30 в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска.

Галина Усова родилась 6 ноября 1938 года в Архангельске. В 1957 году поступила в Плодоовощной института (ныне — Мичуринский ГАУ). Свою жизнь Усова посвятила научным исследованиям по изучению изменчивости клоновых подвоев и выяснению генетической природы мутантных клонов.

Усова была одним из автором «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», имела звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук. Она приходится Пушкину праправнучкой по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой.