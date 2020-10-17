Кинопродюсер Михаил Зильберман умер на 69-м году жизни

Михаил Зильберман (Фото: unikino.ru)

В Москве после продолжительной болезни скончался кинопродюсер Михаил Зильберман. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«Михаил Анатольевич Зильберман был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий», — говорится в сообщении.

Зильберман родился в 1952 году в Москве. Он окончил Московский институт электронного машиностроения, а после курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР.

Начал работу на Киностудии имени Горького. В 1986 году возглавил ее творческое объединение «Контакт». В продюсерской фильмографии Зильбермана около 30 фильмов, среди них «Граница 1918», «Водитель для Веры», «Русский бунт», «Маленькая принцесса», «Приходи на меня посмотреть», «Папа» и другие. Также при его участии был создан ряд документальных фильмов.