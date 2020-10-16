В Брянской области часть жилого дома ушла под землю

В Брянской области в результате провала грунта обрушилась часть жилого частного дома. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Вызов в экстренные службы поступил в 04:25 мск. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел провал грунта, в результате чего обрушилась часть жилого частного дома», — говорится в сообщении.

Речь идет о доме, расположенном на улице Ленинской в поселке Вышков, уточняет МЧС.

На видео с места происшествия заметно, что дом частично провалился в яму. Другая его часть сильно повреждена.