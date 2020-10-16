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В Брянской области часть жилого дома ушла под землю

Фото:ГУ МЧС России по Брянской области Фото:Сотрудник-Мчс Брянской-Области / VK Фото:Сотрудник-Мчс Брянской-Области / VK Фото:Сотрудник-Мчс Брянской-Области / VK Фото:ГУ МЧС России по Брянской области
Фото: ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области в результате провала грунта обрушилась часть жилого частного дома. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Вызов в экстренные службы поступил в 04:25 мск. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел провал грунта, в результате чего обрушилась часть жилого частного дома», — говорится в сообщении.

Речь идет о доме, расположенном на улице Ленинской в поселке Вышков, уточняет МЧС.

На видео с места происшествия заметно, что дом частично провалился в яму. Другая его часть сильно повреждена.

Видео: ОПЕР Слил/Telegram
Видео: ОПЕР Слил/Telegram
Video

ТАСС сообщает, что в доме проживали две женщины. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, одна из них не пострадала, а вторая, предварительно, может находиться под завалами.

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В пресс-службе ГУ МЧС агентству также сообщили, что причиной обрушения стал карстовый провал глубиной около 7 м и диаметром 10-15 м. Подобный провал произошел феврале 2017 года в 600 м от этого места, в результате чего под землей оказались баня и часть гаража.

Как сообщают «Новости Брянска», речь идет об одноэтажном жилом доме. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, поисково-спасательный отряд, оперативные группы администрации Злынковского района, местного пожарно-спасательного гарнизона, а также все службы жизнеобеспечения.

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