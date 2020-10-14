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В Кургане объяснили очередь в аптеку за лекарством для лечения COVID-19

Фото:shadrinskonline / VK
Фото: shadrinskonline / VK

В аптеках крупнейшей фармацевтической сети Курганской области АО «Курганфармация» нет дефицита препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Курганской области.

«Ажиотажный спрос, вызванный тем, что люди хотят купить лекарства впрок, без назначения врача, без рецептов, вызвал небольшую панику у населения. Производители сейчас активно наращивают объемы производства. Препараты сразу передаются поставщикам. У нас отдел по закупу работает активно», — привели слова директора аптеки №1 АО «Курганфармация» Раисы Бикеевой в ответе на запрос РБК.

По словам Бикеевой, у поставщиков ежедневно закупаются лекарства.

«Как только товар приходит на наш аптечный склад, мы тут же начинаем его развозить по аптекам города Кургана и области. Я специально посмотрела остатки в аптеках — на сегодняшний день есть все препараты для лечения ОРВИ и COVID-19. Конечно, в какой-то аптеке определенный препарат может закончиться к обеду или к вечеру из-за ажиотажного спроса, но новые поставки будут регулярно приходить и развозиться по аптекам. Пожалуйста, не закупайте впрок. Мы сами создаем ажиотажный спрос и очереди. И антибиотики, и жаропонижающие, и противовирусные препараты, которые идут в стандартах лечения, представлены в аптеках», — добавила Бикеева.

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Фото:sputnikvaccine.com

Ранее интернет-издание Znak.com сообщило, что возле аптеки, расположенной по адресу: проспект Конституции, корпус 4, люди выстроились за лекарствами, которые выписывают при COVID-19.

Одна из жительниц города рассказала, что лекарство «Цефтриаксон» можно купить только в одной из местных аптек. «Триазавирин» нашла только в одной аптеке, в «Живике». А вот «Левофлоксацина» в городе нет вообще и не обещают. Власти говорят, что горожане на волне паники скупают все препараты впрок», — добавила девушка.

Как отмечает Znak.com, о дефиците противовирусных препаратов в аптеках Кургана также говорила заместитель губернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина. Она отметила, что по данному факту проверку начали ФАС и Росздравнадзор.

Генеральный директор АО «Курганфармация» Роман Багиров в беседе с изданием заявил, что с утра почти все препараты развозят по сети, однако к обеду-вечеру они могут закончиться. Багиров отметил, что многие клиенты приходят за препаратом без рецепта. Кроме того, на фоне роста больных коронавирусом пациенты закупают препараты про запас на всякий случай. В итоге страдают те, кому действительно необходимы лекарства.

«Многие производители не успевают производить препараты в соответствии с резко возникшим высоким спросом. Мы закупаем все необходимое. У поставщиков ежедневно обновляются запасы, пока катастрофического дефицита нет», — заключил Багиров.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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