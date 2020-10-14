Рогозин после полета космонавтов вспомнил цитату из «Мертвых душ»

Дмитрий Рогозин (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин процитировал строчку из «Мертвых душ», когда поздравлял экипаж с рекордным по времени полетом на Международную космическую станцию. Трансляция велась на сайте госкорпорации.

«Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», — сказал Рогозин.

Космонавт Сергей Рыжиков ответил, что экипаж чувствует себя «прекрасно». «Cпасибо тем, кто принимал участие в принятии решения о разработке быстрой схемы не только для русских, но и для наших коллег», — сказал космонавт.

«Да, мы о них тоже думаем все время, я бы даже сказал, постоянно», — добавил Рогозин.

Корабль «Союз МС-17» с экипажем сегодня поставил рекорд по времени полета до станции. Он пристыковался спустя 3 часа и 3 минуты после вылета. Раньше полет занимал по 6 часов. Предыдущий рекорд был поставлен грузовым кораблем «Прогресс МС-15» — до стыковки ему понадобилось 3 часа 18 минут после старта.