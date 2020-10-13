В МВД ответили на сообщения о задержании главы УГИБДД по Нижнему Тагилу

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ГУ МВД начало проверку, после того как сотрудники ФСБ доставили в отдел для разбирательств главу управления ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова, заявил РБК пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Чтобы детально разобраться в случившемся, начальник нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу, о чем я дополнительно проинформирую общественность», — заявил он.

Как сообщаtт издание Znak.com, утром 13 октября сотрудники ФСБ вошли в кабинет Чернова, надели на него наручники и увезли в отдел для дальнейших разбирательств.

Источники издания сообщают, что задержание связано с сыном вице-спикера думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимиром. Издание пишет, что инспекторы установили, что сын управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По информации источника издания, «хода материалам проверки не дали, «задействовав связи в автоинспекции».

Согласно карточке дела, расположенной на сайте Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, «Базилевич В.И.», находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 4 марта 2018 года совершил ДТП, повлекшее смерть 36-летного пассажира автомобиля, которым он управлял. В августе 2018 года суд признал его виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека) и приговорил его к двум годам в колонии-поселении.