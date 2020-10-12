На 83-м году жизни умер художник Александр Панкин

Александр Панкин (Фото: popoffart.com)

В Москве в возрасте 82 лет скончался художник Александр Панкин. Об этом сообщили в галерее pop/off/art.

«С прискорбием сообщаем вам, что 12 октября на 83-м году жизни скончался классик отечественного искусства, один из представителей «другого искусства» Александр Панкин», — говорится в сообщении.

Панкин родился 27 марта 1938 года в Москве. В 1963 году он окончил Московский архитектурный институт, где начал заниматься изобразительным искусством. Широкой общественности художник известен как создатель собственной версии абстракционизма.

У Панкина состоялось более 30 персональных выставок, в том числе в Московском музее современного искусства. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, а также в нескольких региональных музеях России, отечественных и зарубежных частных собраниях, говорится в сообщении галереи.