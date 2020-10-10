Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Пять человек погибли в результате столкновения небольшого пассажирского самолета типа DR-400 и сверхлегкого воздушного судна недалеко от центра французского города Лош. Об этом сообщает газета Nouvelle Republique, информацию подтвердил мэр города Марк Анжено.

По данным газеты, столкновение произошло около 17:00 (18:00 мск) 10 октября. В результате погибли двое человек в сверхлегком воздушном судне и трое в пассажирском самолете.

На место происшествия прибыли около 50 пожарных и 30 сотрудников полиции, мэр города Марк Анжено, прокурор Грегуар Дулин. Полиция оцепила место аварии.

Nouvelle Republique уточнила, что после того как сверхлегкое воздушное судно столкнулось с пассажирским самолетом, оно врезалось в забор на улице Аристида Бриана.