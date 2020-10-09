В Москве покончил с собой изобретатель Марк Эльяш

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС, а также источник агентства городских новостей «Москва».

«Эльяш покончил с собой, оставив внучке предсмертную записку, в которой сообщил, что тяжело болел», — сообщил источник ТАСС. По данным собеседника агентства «Москва», внучка Эльяша накануне получила от него сообщение, после чего приехала к изобретателю и обнаружила его тело и записку.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК РФ по Москве.

Марк Эльяш был инженером, изобретателем и прозаиком. Ему было 85 лет. Во времена СССР работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ. Эльяш был основным участником коллективов, занимавшихся созданием действующих стандартов и нормативно-технических документов, утвержденных Минстроем России, Ростехрегулированием и Ростехнадзором. За все время профессиональной деятельности Эльяш стал автором свыше 60 патентов.

Эльяш написал несколько повестей, роман «Риск», а также сценарий к фильму «Ответная мера» (1974).