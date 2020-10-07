У ТЦ в Петербурге загорелся мужчина

Вид на торговый комплекс «Галерея» (Фото: galeriaspb / Instagram)

В Центральном районе Санкт-Петербурга на площади перед торговым комплексом «Галерея» загорелся мужчина. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МЧС.

«По прибытии обнаружен мужчина без сознания с обгоревшими элементами тела, осматривается 03 [сотрудниками скорой помощи]», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», пострадавшим оказался 71-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами 45% тела, он уже пришел в создание. За его состоянием следят врачи в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Издание «Фонтанка» сообщает, что пострадавший зарегистрирован вместе со своей дочерью. Последние 20 лет он руководил фирмой по аренде недвижимости. Его офис находится на Лиговском проспекте недалеко от места происшествия.