В Магнитогорске эвакуировали 40 человек из-за пожара на крыше дома

Порядка 40 человек были эвакуированы из жилого дома в Магнитогорске из-за возгорания на крыше площадью 400 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, спасатели в 00:31 мск получили информацию о возгорании в здании, расположенном по адресу: Пионерская, дом 27. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что происходит горение кровли дома на площади 400 кв. метров.

Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек. В настоящее время продолжается эвакуация и проверка квартир продолжается. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС России, существует угроза дальнейшего распространения огня. Для жильцов дома был создан пункт временного размещения в школе № 21.

В ликвидации пожара задействованы 48 человек личного состава и 21 единица техники.