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Политика ,  
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Путин поздравил Кадырова с днем рождения

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с учителями и студентами педагогических вузов, среди которых были педагоги из Грозного, поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин сообщил, что решил воспользоваться встречей, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелав им здоровья, успехов и благополучия.

«Сегодня имел возможность сказать об этом и Рамзану Ахматовичу [Кадырову], у него сегодня день рождения. Просил его, кстати, при публичных выступлениях передать мои слова поздравления. Но, пользуясь случаем, хочу это сделать и в разговоре с вами уже напрямую. Поздравляю вас с Днем города», — заявил он.

Ранее жителей Грозного поздравил Кадыров. «Сегодня мы отмечаем одну из самых знаменательных праздничных дат — День города Грозного. Столице Чеченской Республики, Городу воинской славы, исполнилось 202 года», — сказал он.

По словам Кадырова, Грозный, несмотря на молодой возраст, имеет богатую историю, основанную на преданности, героизме и патриотизме его жителей.

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. Он был вторым сыном первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. С марта 2006 года по апрель 2007 года он занимал пост председателя правительства Чеченской Республики, после чего стал президентом Чечни. В 2011 году Кадыров был назначен главой региона.

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