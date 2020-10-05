Путин поздравил Кадырова с днем рождения

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с учителями и студентами педагогических вузов, среди которых были педагоги из Грозного, поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин сообщил, что решил воспользоваться встречей, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелав им здоровья, успехов и благополучия.

«Сегодня имел возможность сказать об этом и Рамзану Ахматовичу [Кадырову], у него сегодня день рождения. Просил его, кстати, при публичных выступлениях передать мои слова поздравления. Но, пользуясь случаем, хочу это сделать и в разговоре с вами уже напрямую. Поздравляю вас с Днем города», — заявил он.

Ранее жителей Грозного поздравил Кадыров. «Сегодня мы отмечаем одну из самых знаменательных праздничных дат — День города Грозного. Столице Чеченской Республики, Городу воинской славы, исполнилось 202 года», — сказал он.

По словам Кадырова, Грозный, несмотря на молодой возраст, имеет богатую историю, основанную на преданности, героизме и патриотизме его жителей.