Общество , 02 окт, 20:50
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Умер певец и звукорежиссер Александр Кальянов
Александр Кальянов
Эстрадный певец, композитор и звукорежиссер Александр Кальянов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила певица Алла Пугачева в своем Instagram.
https://www.instagram.com/p/CF2LNNcsLE5/
«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни», — написала Пугачева.
Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча Брянской области. Он дебютировал в качестве певца на «Рождественских встречах» Пугачевой, с которой ранее работал в качестве звукорежиссера, с песней «Старое кафе». За свою карьеру он трижды становился обладателем премии «Шансон года», выпустил более десяти альбомов.
На его звукозаписывающей студии записывались такие исполнители, как Алла Пугачева, Алсу, Григорий Лепс и группа «Браво».