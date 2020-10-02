Умер певец и звукорежиссер Александр Кальянов

Александр Кальянов (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

Эстрадный певец, композитор и звукорежиссер Александр Кальянов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила певица Алла Пугачева в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/CF2LNNcsLE5/

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни», — написала Пугачева.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в городе Унеча Брянской области. Он дебютировал в качестве певца на «Рождественских встречах» Пугачевой, с которой ранее работал в качестве звукорежиссера, с песней «Старое кафе». За свою карьеру он трижды становился обладателем премии «Шансон года», выпустил более десяти альбомов.

На его звукозаписывающей студии записывались такие исполнители, как Алла Пугачева, Алсу, Григорий Лепс и группа «Браво».