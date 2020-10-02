Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии отсудила титул принцессы
Апелляционный суд Брюсселя дал право внебрачной дочери бывшего короля Бельгии Альберта II, художнице Дельфине Боэль носить титул принцессы. Об этом сообщает бельгийское издание VRT.
По информации СМИ, теперь ее сын и дочь тоже получат титулы принца и принцессы. Помимо этого, Боэль разрешили носить фамилию своего отца, Альберта Саксен-Кобург-Готского, а также суд передал ей право на почетное обращение «ваше высочество». Художница может претендовать на возьму часть наследства бывшего короля.
«Юридическая победа в суде никогда не заменит любовь отца, но дает чувство справедливости», — заявил адвокат Боэль Марка Уйттендале (цитата по RTL).
Ранее бывший бельгийский король Альберт II, получив результаты ДНК-теста признал, что в 1960-х у него родилась внебрачная дочь. Боэль боролась за признание шесть лет. В 2013 году, когда монарх отрекся от престола при невыясненных обстоятельствах, художница подала против него судебный иск, с требованием признать отцовство.