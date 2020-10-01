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Представитель Фадеева ответил на сообщения о травмировании продюсера

Максим Фадеев
Максим Фадеев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Здоровье музыкального продюсера Максима Фадеев в норме, он продолжает творческую работу. Об этом РБК сообщил представитель Фадеева.

«С ним все хорошо, он находится у себя в загородном доме и продолжает записывать альбом», — заявил он.

Ранее издание Super написало, что Фадеев получил травмы, когда катался на электросамокате в загородном поселке и упал с него на полной скорости. По информации издания, медики подозревают у пострадавшего ушиб грудной клетки и переломы ребер. Как передает Super, продюсер сам сообщил изданию о проблемах с дыханием и после падения, указав. что оно произошло на полной скорости.

В Госдуме предложили распространить требования ПДД на электросамокаты
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Фото:Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Летом заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил распространить на электросамокаты правила ПДД. По словам Афонского, скорость такого самоката может быть приравнена к скорости мопеда. «На данный момент, согласно правилам дорожного движения, водители гироскутеров, электросамокатов и даже сегвеев — это пешеходы. И в ситуации столкновения получается, что столкнулись два пешехода: только один на скорости 3 км/ч, а другой на скорости 20 км/ч», — заявил депутат.

Максим Фадеев травма новости
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