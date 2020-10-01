В аварии с автобусом в Тверской области пострадали 15 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Не дождались новой господдержки: Авиакомпании США уволят 32 тыс. человек Инвестиции, 13:19 Навальный поразился осведомленностью Меркель о о случившимся с ним Политика, 13:19 Что такое виртуальный сервер и для чего он нужен Индустрия 4.0, 13:10  АвтоВАЗ в пятый раз за год поднял цены на автомобили Lada Авто, 13:07 Основателя «Спид-инфо» объявили в международный розыск Общество, 13:05 Итальянцы осенью представят премиальный внедорожный седан Авто, 13:05 Президент нового клуба Кержакова назвал его главную задачу на сезон Спорт, 13:02 Аксенов уволил министра транспорта Крыма Общество, 12:54 Ужасный сервис и высокие потолки: за что ругают и хвалят новостройки Недвижимость, 12:49 В России за месяц подорожали автомобили 30 марок Авто, 12:49 В работе приложения Альфа-банка произошел сбой Технологии и медиа, 12:45 Гражданская жена погибшего в аварии с Ефремовым обратилась к Путину Общество, 12:42 Бумеры и зумеры: как построить работу в разновозрастной команде Pro, 12:30 Баскетбольный «Енисей» из-за COVID выставит на матч 7 игроков вместо 12 Спорт, 12:27
Общество ,  
0 

В аварии с автобусом в Тверской области пострадали 15 человек

Фото:konakovo_news / VK
Фото: konakovo_news / VK

В результате ДТП в Тверской области погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Столкновение произошло в Конаковском районе. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ», — сказали в ведомстве. Водитель легкового автомобиля погиб. По информации УМВД, 15 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, однако тяжелых травм у них нет. Сейчас движение на участке восстановлено.

ДТП произошло в четверг, 1 октября, утром по дороге к поселку Дмитрова Гора. По предварительной версии Госавтоинспекции, 28-летний водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и протаранил движущийся навстречу автобус.

Следственный комитет по Тверской области начал проверку после аварии.

авария Тверская область новости
Материалы по теме
Во Владивостоке произошла массовая автоавария
Общество
В Ставрополье в результате ДТП погибли три человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter