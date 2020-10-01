В аварии с автобусом в Тверской области пострадали 15 человек

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В результате ДТП в Тверской области погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Столкновение произошло в Конаковском районе. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ», — сказали в ведомстве. Водитель легкового автомобиля погиб. По информации УМВД, 15 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, однако тяжелых травм у них нет. Сейчас движение на участке восстановлено.

ДТП произошло в четверг, 1 октября, утром по дороге к поселку Дмитрова Гора. По предварительной версии Госавтоинспекции, 28-летний водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и протаранил движущийся навстречу автобус.

Следственный комитет по Тверской области начал проверку после аварии.