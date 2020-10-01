Посольство США подтвердило гибель своей сотрудницы в Киеве

Посольство США в Киеве подтверждает гибель своей сотрудницы в украинской столице. Об этом сообщили РБК в пресс-службе диппредставительства.

«Мы с болью в сердце сообщаем о смерти сотрудника посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», — говорится в заявлении дипломатов.

Как сообщил в своем Facebook глава Нацполиции Украины Андрей Крищенко, ведомство расследует гибель женщины по статье УК Украины («Умышленное убийство»), однако он заявил, что также не исключается несчастный случай.



По словам Грищенко, погибшая была одета в спортивную одежду, у нее при себе были наушники.

О смерти сотрудницы посольства США в Киеве стало известно 30 сентября. На странице Департамента коммуникации Национальной полиции Киева в Facebook сообщается, что женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на улице Толбухина (Швеченковский район Киева).

Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти. От полученных травм она скончалась.

По данным Нацполиции, к избиению женщины может быть причастен высокий темноволосый мужчина в возрасте 30-40 лет. В настоящее время ведутся его поиски.

Как сообщило издание Цензор.НЕТ со ссылкой на правоохранительные органы, погибшей является сотрудница посольства США Санвер Никаело.