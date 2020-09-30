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Общество ,  
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Полиция Киева сообщила о гибели сотрудницы посольства США

Фото:Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве в парке у железнодорожных путей нашли сотрудницу посольства США с травмой головы, несмотря на усилия врачей она скончалась, говорится в сообщении полиции. Правоохранительные органы проверяют версию об избиении женщины.

Тело женщины было обнаружено в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина на западе украинской столицы (там расположен парк «Нивки»). У нее была травма головы, а при себе — удостоверение сотрудницы посольства. Женщину госпитализировали в бессознательном состоянии, но в больнице она скончалась.

«В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30–40 лет, рост 190–200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски», — сообщили в полиции.

Издание «Цензор.Нет» уточняет, что погибшую звали Санвер Никаело. По версии собеседника издания в правоохранительных органах, ее смерть могла быть не связана с криминалом. Ее нашли в наушниках, и, по словам источника, она во время пробежки не услышала приближающийся поезд, оказавшись на одном из путей.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства США на Украине.

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