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Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (Фото: Nasser Waggi / AP)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта шейху Навафу Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи со смертью его старшего брата — эмира Сабаха Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме российский президент отметил, что Эмир Сабах Аль-Ахмед был настоящим другом России. По словам Путина, он внес большой личный вклад в укрепление взаимовыгодного российско-кувейтского сотрудничества в различных сферах.

Умер эмир Кувейта шейх ас-Сабах
Политика
Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах умер 29 сентября на 92-м году жизни. Вещание кувейтских телеканалов было прервано на чтение стихов из Корана, что означает смерть члена правящей семьи арабского государства. По данным СМИ, он скончался в США, где проходил лечение после операции.

Наследником престола Сабах назначил своего сводного брата шейха Навафа. Ранее он исполнял обязанности эмира, пока Ас-Сабах лечился в США. Как сообщает Alarabiya, он стал новым эмиром Кувейта.

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