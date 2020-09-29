В гостинице «Украина» в Москве нашли мертвым топ-менеджера

Гостиница «Украина», Москва (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Москве в гостинице «Украина» нашли тело заместителя гендиректора компании «Вега-ГАЗ» Дмитрия Красюка. Об этом сообщают «Комсомольская правда» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника «КП», тело 48-летнего топ-менеджера обнаружил его лечащий врач, который приехал, чтобы проверить состояние Красюка. По предварительным данным, на момент обнаружения тела мужчина был мертв уже около 12 часов, отмечает газета. Источник добавил, что в гостинце топ-менеджер проживал с 11 сентября.

Источник «РИА Новости» уточнил, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не было, а причина его смерти пока не установлена.

В пресс-службе столичного главка СК сообщили РБК, что по данному факту началась проверка. В гостинице «Украина» РБК заявили, что не комментируют ситуацию.