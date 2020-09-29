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В США умер изобретатель оптического пинцета Артур Эшкин

Артур Эшкин
Артур Эшкин (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Лауреат Нобелевской премии по физике Артур Эшкин, изобретший оптический пинцет, умер в возрасте 98 лет в США. Об этом сообщило Оптическое общество (OSA), почетным членом которого он являлся.

«Он был великим человеком. OSA и все научное сообщество скорбят о потере Артура Эшкина», — говорится в сообщении общества.

Как пишет The New York Times, Эшкин умер еще 21 сентября в Рамсоне (штат Нью-Джерси). В понедельник, 28 сентября, его дочь Джудит Херску подтвердила изданию, что он ушел из жизни.

Эшкин родился в 1922 году в Бруклине (штат Нью-Йорк) в семье украинско-еврейского происхождения. Его родители были родом из Одессы и Восточной Галиции (Австро-Венгерская империя, сейчас территория Украины), они иммигрировали в США и основали зуботехническую лабораторию на Манхэттене.

Эшкин изучал физику в Колумбийском университете и получил степень бакалавра физики в 1947 году, а в 1952 году — степень доктора ядерной физики в Корнельском университете. После этого он работал научным сотрудником в Lucent Technologies, изучая микроволновое излучение и лазерную технику. В 1967 году его перевели в другую лабораторию — Bell Laboratories. Там ученый занялся разработкой лазерных ловушек. В 1978 году изобрел оптический пинцет.

В 1992 году Эшкин вышел на пенсию, завершив 40-летнюю карьеру, в течение которой он внес вклад во многие области экспериментальной физики. Ученый при этом продолжил экспериментальную работу в подвале собственного дома. В последние годы своей жизни он сосредоточился на разработке методов концентрации солнечной энергии. В 2018 году, в возрасте 96 лет, Эшкин получил Нобелевскую премию по физике за создание оптического пинцета и его применение в биологических системах.

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