Путин сообщил о помощи Молдавии для поддержки сельхозпредприятий

Владимир Путин на встрече с Игорем Додоном (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Россия сформировала для Молдавии помощь в размере 0,5 млрд руб. на поддержку сельхозпредприятий. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе переговоров в режиме видеоконференции с молдавским коллегой Игорем Додоном. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», — сказал он.

Президент отметил, что из-за засухи сельское хозяйство страны нуждается в помощи. По его словам, первый транш на половину указанной суммы уже подготовлен. Сейчас российское правительство ожидает список предприятий, которые особенно нуждаются в поддержке.

Сильная засуха и неурожай на территории республики продолжались с сентября 2019 по апрель 2020 года. Погодные условия нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству.