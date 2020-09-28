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Политика ,  
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Путин сообщил о помощи Молдавии для поддержки сельхозпредприятий

Владимир Путин на встрече с Игорем Додоном (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на встрече с Игорем Додоном (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Россия сформировала для Молдавии помощь в размере 0,5 млрд руб. на поддержку сельхозпредприятий. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе переговоров в режиме видеоконференции с молдавским коллегой Игорем Додоном. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», — сказал он.

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Президент отметил, что из-за засухи сельское хозяйство страны нуждается в помощи. По его словам, первый транш на половину указанной суммы уже подготовлен. Сейчас российское правительство ожидает список предприятий, которые особенно нуждаются в поддержке.

Сильная засуха и неурожай на территории республики продолжались с сентября 2019 по апрель 2020 года. Погодные условия нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству.

В августе Додон сообщил, что Молдавия попросит у Всемирного банка предоставить срочный кредит, чтобы страна могла помочь фермерам.

Молдова Владимир Путин Игорь Додон сельское хозяйство
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