Умер сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский

Олег Осетинский (Фото: polina.osetinskaya / Facebook)

Режиссер, кинодраматург и писатель Олег Осетинский скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Как передает ТАСС со ссылкой на его дочь, пианистку Полину Осетинскую, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов. «Никакого отношения к ковиду это не имеет», — добавила она.

РБК обратился за комментарием к дочери Осетинского.

Олег Осетинский родился 9 июля 1937 года в Свердловске. Он написал сценарии таких известных картин, как «Звезда пленительного счастья» (1975), «Взлет» (1979), «Михайло Ломоносов» (1986) и ряда других.

Как режиссер-документалист снял фильмы «Кмара, или Розы по-грузински» (2003), «Золото Грузии» (2009) и фильм о писателе Венедикте Ерофееве «Веня, или как пьют и умирают в России» (1993).