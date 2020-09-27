Актер Никита Логинов умер в Москве

Никита Логинов (Фото: okolotheatre / Facebook)

Актер Никита Логинов, снявшийся в «Антикиллере» и «Московской саге», умер на 57-м году жизни, выходя из театра «Около дома Станиславского». Об этом сообщает «Пятый канал».

Смерть актера РБК подтвердили в театре. Логинов был руководителем художественно-постановочной части.

По данным «Пятого канала», актер умер от сердечного приступа. На место смерти для выяснения обстоятельств приехали полицейские.

Никита Логинов снимался в таких картинах, как «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала» и «Пятая стража».