В Минске по требованию госорганов снизили скорость интернета

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Скорость мобильного интернета в Минске снижена по требованию властей. Об этом говорится на официальном сайте белорусского оператора связи A1.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, выполнение данного требования приведет к ухудшению качества связи или временной недоступности услуг.

В компании сообщили, что о восстановлении связи будет сообщено позже. Как сообщает Би-би-си, проблемы с доступом есть у других операторов.

В Минске проходит очередная акция протеста. Сотрудники силовых ведомств начали задерживать граждан.