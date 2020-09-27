Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев

Актер Московского академического театра сатиры Владимир Носачев умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не называется.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году окончил Высшее Театральное училище им. Б.В. Щукина (вечернее актерское отделение).

Служил в Театре сатиры с 1966 года. В 1990 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.

Носачев стал известен благодаря исполнению различных ролей в театральных постановках, таких, как «Гурий Львович Синичкин», «Трехгрошовая опера», «Бег», «Нам все еще смешно», «Хомо Эректус», «Укрощение строптивой», а также «Малыш и Карлсон».

Носачев также снимался в фильмах, таких как «Волшебник изумрудного города», «Возвращение Мухтара» и «Дополнительное время».