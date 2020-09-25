Украинские власти создадут комиссию для расследования крушения Ан-26

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На Украине создадут комиссию для расследования обстоятельств крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в Facebook.

«Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы», — сказано в сообщении.

Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области. По данным властей, на борту самолета находились 28 человек, из них 22 погибли, двое пострадали. Как сообщали в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, еще четырех человек ищут.

Командование ВС Вооруженных сил Украины сообщало, что в самолете находились курсанты Харьковского университета ВВС. Губернатор области Алексей Кучер уточнял, что на борту были семь офицеров и 21 курсант.