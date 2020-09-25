Короля Норвегии госпитализировали
Короля Норвегии Харальда V положили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе королевского двора.
«Сегодня рано утром Его Величество король Харальд был направлен в Рикшоспиталет. Король в отпуске по болезни», — сказали в пресс-службе.
Также сообщается, что кронпринц Хокон 25 сентября вместо отца будет руководить заседанием Госсовета, а также на аудиенции примет премьер-министра Эрну Сульберг.
В январе 2020 года Харальд также попал в больницу. Указывалось, что серьезного заболевания у него не выявлено.