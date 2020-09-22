Умер переводчик «Улисса», философ и богослов Сергей Хоружий

Сергей Хоружий (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

На 79-м году умер российский физик, философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий. О его смерти сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.

«Не стало Сергея Сергеевича Хоружего — яркого и глубокого богослова, философа, переводчика», — написал Легойда.

Хоружий родился 5 октября 1941 году в Рязанской области, в городе Скопин. В 1964 году он окончил физический факультет МГУ, в 1967 году — аспирантуру Математического института имени В.А. Стеклова. В 1976 году Хоружий стал доктором физико-математических наук, профессор философии Института философии РАН, а с 1993 года — действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН). В 2005 году Хоружий основал Институт синергийной антропологии, в котором преподавал.

Он также был членом синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, редактировал труды Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина. Помимо этого, Хоружий был членом редколлегии журнала «Богословские труды».

Хоружий известен как переводчик произведений ирландского писателя Джеймса Джойса. В частности, совместно с Виктором Александровичем Хинкисом перевел на русский язык роман Джеймса Джойса «Улисс». Кроме того, он перевел «Эпифании», первый роман Джойса «Портрет художника в юности», его автобиографическую незавершенную повесть «Герой Стивен», а также сборник новелл «Дублинцы».