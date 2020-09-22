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Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Жаклин&nbsp;Сталлоне
Жаклин Сталлоне (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Мать голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне Жаклин (Джеки) умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщил в своем Facebook младший брат актера Фрэнк Сталлоне.

«Сегодня утром мы с братьями потеряли нашу мать Джеки Сталлоне. Она умерла во сне, как и хотела. Ее трудно было не любить, она была очень эксцентричным и ярким человеком», — написал Сталлоне.

Жаклин Сталлоне родилась 29 ноября 1921 года в Вашингтоне в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и бретонки Жанны Виктории Анны (Адриенны) Клерек. Ее предки по отцовской линии Роза и Чарльз Лейбофиш в 1888 году иммигрировали в США из Одессы.

Помимо Сильвестра Сталлоне, Жаклин воспитала музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрису Тони Д’Альто. В настоящее время в живых остались двое сыновей. Д’Альто скончалась в 2012 году после долгой борьбы с раком легких.

Она была автором нескольких книг по астрологии, которые издавались в Великобритании, Испании, Японии. Также Сталлоне снималась в телешоу и сериалах.

Сильвестр Сталлоне смерть США
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