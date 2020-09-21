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На Сахалине после пикета против третьеклассника уволился директор школы

Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Директор начальной школы Южно-Сахалинска, в которой родители вместе с детьми устроили пикет против ученика 3 класса, Александр Павлов находится в отпуске по собственному желанию с последующим увольнением, сообщает сахалинский портал Sakhalin.info со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

«С 15 сентября он в отпуске с последующим увольнением. Департамент образования завершил проверку, по результатам которой был выявлен ряд нарушений, связанных с организацией индивидуальной профилактической работы с ребенком и семьей», — говорится в сообщении мэрии.

3 сентября в школе № 21 родители вместе с учениками устроили пикет с требованием перевести третьеклассника Василия на заочное обучение. Дети жаловались на агрессивное поведение одноклассника. На плакатах школьников были надписи: «Мне страшно ходить в школу», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».

После освещения пикета в СМИ Василия перевели на домашнее обучение. По результатам проверки департамента образования в школе выявили нарушения в организации индивидуальной работы с детьми.

Конфликт между школьником и его одноклассниками начался в прошлом году. Тогда после медицинской комиссии ребенка перевели на заочное обучение, но в 2020 году Василий вернулся в школу.

Сахалин пикет увольнение
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