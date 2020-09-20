Сын Лукашенко словами «прошли и прошли» отозвался о митингах

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор во время мотопробега заявил, что ему не было страшно участвовать в нем. Об этом он рассказал Sputnik Беларусь.

«А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом», — рассказал он. Пробег был организован в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

44-летний Виктор Лукашенко, как и его отец, занимается политической деятельностью — он помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, член Совета безопасности республики, а также первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

Протесты в Белоруссии, вызванные итогами президентских выборов, продолжаются уже более месяца. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла его основная соперница Светлана Тихановская у которой 10,1% голосов избирателей. Протестующие считают, что результаты были сфальсифицированы, они требуют отставки Лукашенко и новых выборов.