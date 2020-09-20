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Умер актер из «Папиных дочек» Владимир Чуприков

Владимир Чуприков
Владимир Чуприков (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

На 57-м году жизни умер актер Владимир Чуприков. Об этом говорится в сообщении Российского академического молодежного театра, в котором он служил с 1988 по 2000 год.

Причины смерти актера не называются.

Владимир Чуприков родился в Москве в 1964 году. В 1988 году он окончил студию при Центральном детском театре, после чего сразу был принят в труппу театра. Первую роль в кинематографе он сыграл в 1984 году.

С начала 2000-х Чуприков играл в популярных российских сериалах, в списке его работ более 170 фильмов и сериалов. Среди них — «Возвращение Мухтара», «Папины дочки», «Морские дьяволы 5», «Кулагин и партнеры».

В нескольких фильмах и сериалах он исполнил роль Хрущева. Советского лидера он, в частности, сыграл в сериалах «Сталин. Live», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», фильме «Гагарин. Первые в космосе».

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