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Пандемия коронавируса ,  
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Заразившийся коронавирусом вице-премьер Узбекистана умер

Уктам Барноев
Уктам Барноев (Фото: Ўктам Барноев / Facebook)

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев умер от коронавирусной инфекции на 57 году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте хокимията (правительства) Бухарской области.

Согласно сообщению UzNews.uz, у Барноева диагностировали COVID-19 в конце июля. Он начал проходить лечение в частной клинике Akfa Medline.

Источник портала Kun.uz уточнил, что вице-премьер скончался во время лечения в Германии.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Узбекистана.

Барноев с декабря 2016 года по февраль 2020 года был хокимом (губернатором) Бухарской области. С февраля он занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. С июля его также назначили председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

В Узбекистане с начала пандемии было зафиксировано 51 235 случаев коронавирусной инфекции, 47 271 человек выздоровел, еще 429 пациентов умерли.

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