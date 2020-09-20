СК проверит данные об избиении полицейскими людей под Новосибирском

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Новосибирской области следователи начали проверять информацию об избиении местных жителей сотрудниками полиции. Об этом сообщает региональное управление СК.

В СМИ появились данные, что в селе Венгерово полицейские применили силу по отношению к 27-летнему мужчине и другим людям. В ходе проверки следователи опросят должностных лиц и свидетелей.

Один из жителей рассказал в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», что сотрудники полиции находились в состоянии алкогольного опьянения, «запихали [его] в багажник», увезли в лес, где начали избивать. По его словам, там было еще три-четыре избитых человека.

«Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой. Били, считай, всем отделом, я половину из них знаю лично», — поделился он.