Борисов заявил об оснащении армии новейшим оружием на 70% до конца года

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России до конца года на 70% будут оснащены новыми видами вооружения и военной техники. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что по результатам этого года мы добьемся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащенности нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», — сказал Борисов (цитата по ТАСС). Также он добавил, что срывов оборонзаказов из-за пандемии не предвидится.

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