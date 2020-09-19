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Политика ,  
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Борисов заявил об оснащении армии новейшим оружием на 70% до конца года

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России до конца года на 70% будут оснащены новыми видами вооружения и военной техники. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что по результатам этого года мы добьемся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащенности нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», — сказал Борисов (цитата по ТАСС). Также он добавил, что срывов оборонзаказов из-за пандемии не предвидится.

Впервые за семь лет при планировании бюджета на следующий год функциональный расход «Национальная оборона» ниже функционального расхода «Национальная экономика». Расходы на оборону планируют сократить на 200 млрд, они составят 3,11 трлн руб.

Сегодня прошли заводские ходовые испытания малого ракетного корабля «Грайворон» проекта «Буян-М». После завершения ходовых испытаний судостроители и экипаж проведут проверку корабельных систем, устройств и механизмов, после чего будет начата подготовка к следующему этапу государственных испытаний.

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