Переболевший COVID-19 Назаров сообщил о самочувствии после выписки

Юрий Назаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Народный артист России Юрий Назаров, которому ранее диагностировали двустороннее воспаление легких и коронавирусную инфекцию, рассказал РБК о своем самочувствии.

«Сейчас чувствую себя нормально. Еще две недели буду находиться на карантине. А пока все нормально, выписали, сказали «живи дальше», коронавирус вроде отвалил», — сказал Назаров.

По словам актера, сперва его увезли в больницу, потом положили в реанимацию. Он отметил, что врачи и сестры заботились о нем «с душой, по-человечески».

О госпитализации артиста в реанимацию 52-й больницы Москвы с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19 рассказала его дочь 8 сентября. 19 сентября актера выписали из больницы.