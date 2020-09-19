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Технологии и медиа ,  
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает сервис Downdetector, специализирующийся на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сервиса, неполадки начались около 07:20 мск. Наибольшее количество жалоб поступило примерно в 08:50 мск.

Неполадки в работе мессенджера зафиксировали в России, Нидерландах, Казахстане, Швейцарии, Австрии, Украине, США. Среди возникших проблем пользователи отмечают невозможность подключения к мессенджеру (чему посвящены 94% жалоб) и проблемы с отправкой сообщений (5%).

На неполадки у мессенджера также жалуются пользователи Twitter.

Предыдущий сбой работы Telegram произошел 30 августа. Тогда о проблемах сообщали пользователи из России, Сингапура, Германии, Франции, Турции, Бельгии, Италии и Испании.

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