Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает сервис Downdetector, специализирующийся на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сервиса, неполадки начались около 07:20 мск. Наибольшее количество жалоб поступило примерно в 08:50 мск.

Неполадки в работе мессенджера зафиксировали в России, Нидерландах, Казахстане, Швейцарии, Австрии, Украине, США. Среди возникших проблем пользователи отмечают невозможность подключения к мессенджеру (чему посвящены 94% жалоб) и проблемы с отправкой сообщений (5%).

На неполадки у мессенджера также жалуются пользователи Twitter.