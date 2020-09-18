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В заваленной мусором квартире в Петербурге нашли мертвого мужчину

Фото:kupchinonews / VK
Фото: kupchinonews / VK

В заваленной мусором квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в которой в течение двух дней спасатели и полиция пытались найти пожилую пару, нашли труп мужчины. Об этом сообщил ТАСС и издание 78.ru со ссылкой на источники.

«Подтверждаем. Обнаружено тело неизвестного мужчины, осмотр продолжается», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Санкт-Петербургу.

Мужчина был слепым. Его 65-летняя супруга работала кондуктором. Где сейчас находится женщина, неизвестно, пишет издание 78.ru.

Видео: spb_today/vk
Видео: spb_today/vk
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Ранее спасатели и полиция не смогли обнаружить людей в заваленной мусором квартире в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили представители МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели выезжали по заявке полиции 15 и 16 сентября. В первый день сотрудники полиции, увидев, что квартира захламлена, опечатали дверь. На следующий день спасатели начали проверку на наличие живых людей. «Немного разобрали мусор, хотя там мусора аж до потолка, немного разобрали коридор, залезли через окна в комнаты и кухню, никого там не обнаружили и передали для разборки завалов управляющей компании», — рассказали РБК в МЧС.

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания Baza, видно, как спасатели пытаются попасть в квартиру, выкидывая мусор на лестничную площадку. Завал мусора занимает все пространство — от пола до потолка. Пройти дальше коридора было невозможно.

Поиски начались после обращения соседей в полицию 15 сентября. Они почувствовали неприятный запах.

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