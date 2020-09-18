Мужчина поджег себя возле отделения милиции в Белоруссии

Фото: МВД Беларуси / Youtube

Житель города Смолевичи Минской области в пятницу днем поджег себя возле здания местного РОВД. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Примерно в полдень 36-летний местный житель возле Смолевичского РОВД вылил на себя из канистры бензин и поджег», — написала она.

Увидевший это сотрудник РОВД выбежал из здания и потушил огонь. Сейчас мужчина с ожогами находится в больнице.

Чемоданова утверждает, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков. Кроме того, по ее словам, ранее он предпринимал попытки покончить с собой.