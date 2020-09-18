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Сомнологи оценили необходимость сдвигать время сна из-за осени

Фото:Justus Klingel / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Justus Klingel / imagebroker.com / Global Look Press

Целенаправленно менять режим сна осенью необязательно, важно придерживаться определенного графика, спать в темное время суток и достаточное количество часов. Об этом РБК сообщила руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

«Заставить себя лечь раньше гораздо сложнее, чем встать раньше, поэтому если уж регулировать сон, то фиксировать именно время пробуждения, тогда организм сам отрегулирует, когда ему нужно засыпать. А ложиться специально раньше, потому что темнеет раньше, в этом нет смысла. У организма определенная потребность в длительности сна, кроме того, смещать время режима сна специально, только потому, что осень пришла, нет смысла, если организм себя нормально чувствует в прежнем режиме, то, пожалуйста, оставайтесь в нем», — сказала Царева.

Самым главным в регулировании качественного здорового сна является ежедневное соблюдение времени засыпания и пробуждения, в том числе и в выходные дни, считает врач кардиолог-сомнолог Руслан Питаев.

«Когда организм семь дней в неделю просыпается и ложится в одно и то же время, наши внутренние часы настраиваются на этот ритм, и нам становится комфортно. В связи с тем, что сокращается световой день, на вторую половину дня или на вечернее время стоит планировать дела, которые не связаны с большой активностью, чтобы вторая половина дня шла в щадящем режиме», — отметил он.

По мнению Питаева, возвращение к переводу часов на зимнее время способствовало бы лучшему самочувствию и сказалось бы на качестве сна в такие переходные периоды.

«Наши биоритмы, действительно, зависят от времени суток, но тем не менее современная жизнь диктует нам свое расписание. Конечно, было бы для нашего организма более понятно и комфортно, если бы наш сон соответствовал смене дня и ночи, но это практически сделать невозможно. Ранее и был придуман перевод часов на зимнее и летнее время, это действительно помогало и способствовало тому, чтобы мы себя лучше чувствовали, когда происходит такой сдвиг по времени», — добавил он.

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